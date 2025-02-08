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المجتمع

إطلاق حملة تحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الٳنترنت

بقلم نادية بن طاهر
إطلاق حملة تحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الٳنترنت
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أطلقت وزارة البريد المواصلات السلكية و اللاسلكية، حملة وطنية توعوية تحسيسية حول حماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيىء للٳنترنت.

وحسب بيان للوزارة، تمتد هذه الحملة التحسيسية، من 8 إلى 14 فيفري 2025. وتحمل شعار “الأنترنت بحر واسع فلنساعد أبناءنا على الإبحار بأمان”.

ويشارك في تنظيم هذه الحملة، كل من وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية. وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، وبمساهمة عدد من القطاعات الوزارية والهيئات.

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