إطلاق حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور خلال رمضان

باشرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، تنفيذ حملة وطنية تحسيسية موجهة للوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحملة التحسيسية تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى تعزيز الوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان المبارك، وتحت شعار”رمضان يجمعنا… لا لحوادث مرور تفرقنا”.

وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر حوادث المرور خلال شهر الصيام. مع التأكيد على أهمية التقيد بقواعد السير واحترام قانون المرور حفاظًا على سلامة مستعملي الطريق.

وفي هذا السياق، نظّمت المندوبيات الولائية للأمن في الطرق عبر جميع الولايات خرجات ميدانية جوارية. شملت مختلف المحاور الطرقية، والفضاءات العمومية، ومحطات نقل المسافرين، ومحطات الوقود. وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ومختلف الشركاء من الهيئات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني. الناشطة في مجال السلامة المرورية.

كما تم بالمناسبة توزيع مطويات تحسيسية وتقديم إرشادات عملية للسائقين حول مبادئ السياقة الآمنة، لاسيما خلال ساعات الصيام، مع الدعوة إلى تفادي السرعة المفرطة والتعب والإرهاق، واحترام مسافة الأمان.

