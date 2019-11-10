إطلاق حملة تحسيسية وطنية حول أخطار الإختناق بالغاز

تطلق المديرية العامة للحماية المدنية، حملة تحسيسية، لفائدة كل المواطنين عبر مختلف الولايات، حول أخطار الإختناقات بغاز ثاني أكسيد الكربون.

وتحمل هذه الحملة التحسيسية، والتي ستنطلق يوم غد الإثنين، من ولاية المسيلة شعار، “معا من أجل شتاء دافئ وآمن”.

وتأتي هذ الحملة، تحت رعاية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون.

وتتزامن هذه المبادرة، مع بداية موسم البرد، والذي يستعمل فيه الجزائريون أجهزة التدفئة المشغلة بالغاز، مما يشكل خطرا عليهم ، في حال عدم تطبيقهم لتعليمات السلامة.

للتذكير، شهدت عدة ولايات من الوطن، حالات الإختناق بالغاز في الموسم الماضي، مما أسفر عن تسجيل عدة وفيات وإنقاذ آخرين.