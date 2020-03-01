إطلاق حملة تحسيسية وقائية مكثفة ودائمة لمكافحة فيروس كورونا

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كافة المؤسسات الإستشفائية والعمومية للصحة الجوارية، لتفعيل وإطلاق حملة تحسيسية لمكافحة فيروس كورونا.

وجاء في تعليمة للوزارة، أنه ونظرا لمستجدات الوضعية الوبائية في العالم، وحرصا على سلامة وأمن المواطنين فإنها تدعو كافة مديريات الصحة والسكان عبر تراب الوطن لتفعيل هذه الحملة التحسيسية.

ويأتي ذلك من خلال كافة المؤسسات الاستشفائية وكافة المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، لإطلاق هذه الحملة التحسيسية والوقائية المكثفة والدائمة وعلى نطاق واسع، لترقية القواعد الأساسية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المؤسسات السالفة الذكر بـ: وضع مخطط اتصال محلي لترقية قواعد الوقاية بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية وتحت إشراف ديوان والي الولاية.

وفتح قنوات الاتصال وعقد منتديات علمية وذلك عبر كافة قنوات الاتصال المحلية، ووضع الملصقات في الأماكن العمومية.

وترتكز هذه الحملة التحسيسية، حسب ذات التعليمة، على ما يلي:

أبواب مفتوحة للتحسيس من المخاطر ذات الصلة بالمرض، عبر كافة المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، والوسائل الإعلامية المحلية وفي أوقات الذروة.

تنظيم دروس توعوية عبر منابر المساجد المحلية، تشمل كل الشرائح الاجتماعية.

إشراك الحركة الجمعوية لترقية قواعد النظافة والوقاية من الأمراض ذات الصلة، وتنظيم ندوات علمية تحسيسية.