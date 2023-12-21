أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية على المستوى الوطني كإجراء وقائي، تفاديا لإنتشاره.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا الإجراء جاء بعد التأكد من ظهور حالات من مرض الحمى القلاعية ببعض ولايات الوطن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع و اقصر وقت ممكن. ولا سيما بتجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما دعت الوزارة في بيانها الفلاحين والمربين لتسهيل إنجاز هذه العملية الهامة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

ويجدر التذكير بأنه بعد اكتشاف حالات مشبوهة لإصابة بعض الحيوانات، قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح البيطرية، بإغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات، كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.

يشار أن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية (الأبقار والأغنام والماعز …) ولا يتنقل إلى الإنسان.

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