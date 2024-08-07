إطلاق حملة تنظيف واسعة في أحياء العاصمة غدا

أعلنت ولاية الجزائر، عن إطلاق حملة تنظيف واسعة على مستوى أحياء العاصمة. بهدف ترسيخ سلوك وثقافة الاهتمام بالنظافة وتعزيز الحس المدني والعمل الجواري لدى المواطن.

وقال عبد العالي بركاني، إطار بديوان والي ولاية الجزائر، في تصريح لـ”وأج”، أنّ هذه الحملة تأتي بمبادرة من فعاليات المجتمع المدني وبمساهمة منتدى الإقتصاد المستدام وتشمل جميع البلديات. وذكر بركاني أنه تمّ نصب 68 خيمة على مستوى مختلف البلديات، ستشكّل نقاط إتصال بين جميع المشاركين في الحملة وتضم مختلف المعدات والوسائل التي يتم استعمالها في هذه الحملة.

وتمّ في إطار التحضير لهذه المبادرة، تشكيل فرق مصغّرة للتحسيس بأهمية المبادرة في ترسيخ الثقافة البيئية. تضمّ ممثلي المؤسستين العموميتين للنظافة ورفع النفايات المنزلية الولائية “نات كوم” و”إكسترانات”. والمؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر. بالإضافة كذلك إلى مديرية الشباب والرياضة والترفيه ومديرية الغابات ومديرية البيئة. إلى جانب وحدة الدراجات النارية للولاية.

وأشار بركاني إلى أنّ عملية التنظيف ستكون على مستوى العمارات والسطوح ومختلف الأحياء. حيث سيقوم خلالها السكان بإخراج النفايات قبل أن تتولى المؤسسات المعنية بالنظافة بجمعها ووضعها في أكياس ثم نقلها.

كما أوضح بركاني أنّ المؤسسة العمومية لتطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر، ستشارك هي الاخرى في العملية من خلال غرس مختلف أصناف النباتات والأزهار على مستوى النقاط الخضراء للأحياء. مذكّراً أنّ وحدة الدراجات النارية التابعة لولاية الجزائر. قامت بعملية تحسيس واسعة على مستوى مختلف أحياء ولاية الجزائر لضمان مشاركة فعالة وكثيفة للمواطنين في حملة التنظيف.

وقصد التحضير الجيد لهذه المبادرة، تمّ تعليق لافتات وملصقات على مستوى أحياء وبلديات العاصمة. إلى جانب إطلاق حملة إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي.