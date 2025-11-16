إطلاق حملة توعوية لحماية البيانات الشّخصية والخصوصية

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة توعوية تحت شعار “احمِ هويتك الرقمية… لحماية خصوصيتك”.

وأوضحت السلطة أن هذه الحملة تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الهوية الرقمية وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة. لضمان حماية البيانات الشخصية والخصوصية في ظل التوسع المتنامي للفضاء الرقمي.

كما دعت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية جميع المشتركين إلى اتخاذ خطوة أساسية وضرورية قبل إيقاف شريحة الهاتف النقال أو إنهاء عقد الاشتراك، وتتمثل هذه الخطوة في تحديث أو فصل جميع الحسابات الرقمية والخدمات المرتبطة برقم الهاتف النقال المعني.

مشيرة أن هذه الحسابات والخدمات تشمل على سبيل المثال لا الحصر حسابات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك او الانستغرام، خدمات البريد الإلكتروني خاصة تلك التي تستخدم لاستعادة كلمة المرور، الحسابات البنكية والتطبيقات المالية، بالإضافة إلى التطبيقات والخدمات الأخرى التي تتطلب ربطاً برقم الهاتف.

هويتك الرقمية تبدأ بشريحتك، فاحمِ نفسك.

