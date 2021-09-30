تستعد المندوبية الوطنية للأمن في الطرق إطلاق حملة توعوية وطنية لحماية الأطفال من حوادث المرور خاصة المتمدرسين، تحت شعار “معا لنحمي أطفالنا من حوادث المرور”. بمشاركة الهيئات الفاعلة في الميدان بداية من يوم الأحد 3 أكتوبر إلى غاية نهاية الموسم الدراسي 2021/2022.

وذكرت المندوبية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” أن الحملة هدفها الحد من ضحايا حوادث المرور من فئة الأطفال، خاصة المتمدرسين. وترقية الوعي المروري لدى السائقين، وحثهم على تبني سلوكيات تساهم في حماية الأطفال من حوادث المرور.

بالإضافة إلى تكليف الهيئات المعنية بضمان توفير تجهيزات الأمان أمام المدارس وتجنيد كل الفاعلين والمجتمع المدني والأسرة التربوية لحماية الأطفال من حوادث المرور، وتفعيل نشاطات الحملة.

ولتجسيد هذه الحملة تعتمد المندوبية على برنامج شامل من خلال النشاطات الإعلامية عبر مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية ، الوطنية والمحلية. والنشاطات الرقمية عبر المواقع الرسمية للمندوبية، والنشاطات الجوارية، ومختلف الدعائم التحسيسية الخاصة بالحملة.

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