إطلاق حملة حول مخاطر الإستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال

يشرع قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بداية من يوم غد الأربعاء، في جملة من النشاطات التحسيسية التوعوية. حول مخاطر الإستعمال السيء للأنترنت لدى الأطفال. إحياء لليوم العالمي للأنترنت الآمن.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة، فإن القطاع يطلق ابتداء من يوم 7 فيفري حملة وطنية تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها. بغية تعريف التلاميذ بالمخاطر المحتملة التي قد تنجر عن استخدام الانترنت. و تزويدهم بنصائح وإرشادات عملية حول التعامل الآمن والسليم مع هذا الفضاء. إستئناسا بالتوصيات والتجارب الرائدة في ميدان حماية الأطفال من المخاطر السبريانية.

وتتم هذه الأنشطة بالتنسيق مع عدة قطاعات على غرار التربية الوطنية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إلى جانب قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومؤسسة اتصالات الجزائر.

وفي السياق ذاته، يشارك إطارات قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على المستوى المحلي في البرامج الاعلامية التي تنظمها الإذاعات المحلية. بغرض لفت إنتباه عامة المواطنين إلى سلبيات الإبحار غير الآمن في شبكة الانترنت. وإرشادهم إلى تبني السلوكات الوقائية، لاسيما تلك الموصى بها في هذا الشأن”.

كما سيتم تدعيم هذه العمليات التحسيسية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة الفايسبوك من خلال عرض سلسلة من المنشورات التحسيسية الموجهة للآباء والمعلمين والمربين تتضمن تحديد مخاطر الانترنت. التي قد يتعرض لها الأطفال مع شرح واف لطرق ووسائل الاحتيال الإلكتروني. وباقة من التوصيات والإرشادات الكفيلة بضمان الاستخدام الآمن للأنترنت.