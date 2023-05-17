إطلاق حملة خاصة لتحديد جينيات أصناف أشجار الزيتون عبر 18 ولاية

تم إطلاق حملة وطنية للتصنيف الجزيئي لـ 36 نوعا من أشجار الزيتون خلال الفترة من 14 إلى 18 ماي الجاري عبر 18 ولاية من الوطن. في إطار برنامج دعم القطاع الزراعي.

وفي مداخلة له خلال ورشة عمل حول إطلاق هذه الحملة نظمت بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية. أكد الطاهر مازا الخبير الزراعي في الفريق المسؤول عن هذا البرنامج، أن حملة أخذ العينات من الأصناف الجينية لأشجار الزيتون. يجب أن تسمح للفاعلين في القطاع بمعرفة المجموعة المتنوعة من أشجار الزيتون التي تمتلكها الجزائر. من أجل الحفاظ على الأصناف المقاومة للأخطار المناخية و الآفات الزراعية المختلفة وتطويرها.

كما أشار قائلا أن هذه الحملة تتعلق بالدراسة الجزيئية لـ 36 نوعا وطنيا تم تحديدها بالفعل على المستوى المورفولوجي. والتي تمت الموافقة عليها من قبل المركز الوطني لمراقبة واعتماد البذور والنباتات. كما أن هذه الأصناف التي تم رصدها في كتالوج نشر سنة 2006. ستتم دراستها من الناحية الجينية. مضيفا أن هذا من شأنه أن يسمح بالحصول على معرفة معمقة لتراث زراعة الزيتون الجزائري و الحفاظ على المورد. من خلال مضاعفة زراعة أصناف الأشجار بنفس الخصائص.

وأكد مدير المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم ربيحة خالد على أهمية هذا التصور. من خلال التأكيد على أن التعريف الجيني سيمكن من الحفاظ على التراث الخاص بزراعة أشجار الزيتون. و تطوير الأنواع القادرة على الصمود للتغيرات المناخية و الأمراض المختلفة.

وأضاف أن معهده يعمل مع مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية لتحديد جينات الأصناف الموجودة. ونعمل في إطار إتفاقية ثلاثية بمساعدة برنامج الدعم الفلاحي. كما سيتم نشر البيانات الناتجة عن الحملة في كتالوج جديد يسمى كتالوج أصناف أشجار الزيتون. مضيفا أن هذه الوثيقة ستكون جاهزة في ديسمبر 2023 و سيتم وضعها تحت تصرف مزارعي الزيتون و المجتمع العلمي.

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