إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد

أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن إطلاق الحملة التحسيسية لعملية جمع جلود أضاحي عيد الأضحى الموافق لـ28 جوان الجاري. وذلك بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية بهذه العملية.

وتأتي هذه الحملة حسب بيان للوزارة، للمساهمة في ترقية الصناعات الوطنية للنسيج والجلود قصد تثمينها كمدخلات أساسية. والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال استرجاع هذه الثروة.

كما دعت الوزارة المواطنين للانخراط في هذا المسعى. من خلال الحرص على سلامة جلد الأضحية عند عملية السلخ وتجنب غسله بالماء. بالإضافة الى وضع الملح على المساحة اللينة له و تركه في المكان المخصص.

وأشار البيان، إلى أن نجاح هذه العملية مرتبط بمدى تحسيس المواطنين ومساهمتهم الفعالة في ترقية اقتصاد البلاد وحماية البيئة.