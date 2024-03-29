إطلاق حملة للتبرع بالدم بجامع الجزائر

أطلقت الوكالة الوطنية للدم، اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامع الجزائر بعد صلاة التراويح.

وجاءهذه العملية في وقت يشهد الجامع عدداً معتبرا من المصلين، في خطوة ستكون مواتية لتموين بنوك الدم خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان الوكالة “متحدون جميعاً للتبرع بالدم في شهر التضامن”، تندرج في اطار احياء اليوم المغاربي للتبرع بالدم (30 مارس)، ضمن سلسلة من التظاهرات عبر التراب الوطني، منها حملات تحسيسية وللتبرع بالدم وحفلات لتكريم المتبرعين بالدم.

وأضاف البيان أنّ هذا البرنامج تمّ اعداده مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ويتضمن دروسا تحسيسية خلال صلاة الجمعة وجمع الدم بجوار المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح.

كما شارك عديد الشركاء الاخرين في هذا البرنامج الواسع، منها مديريات الصحة والسكان، والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، والمديرية العامة للأمن الوطني.

للإشارة فإن 811.308 أشخاص تبرعوا في سنة 2023، على مستوى الهياكل الـ 255 لنقل الدم عبر التراب الوطني.

كما تم جمع 676.880 كيس دم، أي بإرتفاع 6.75 % مقارنة بسنة 2022، وقُدّرت نسبة الاعتماد على التبرعات التعويضية بـ 44.44 % مقابل 56.55 % بالنسبة للتبرعات الطوعية.