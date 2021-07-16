إطلاق حملة للتبرع بالدم على أرواح فنانين وإعلاميين جزائريين

نظمّت جمعية “نعم نستيطع” حملة كبرى للتبرع بالدم لصالح مرضى المستشفيات. وأكد مسؤولو الجمعية، أن هذه الحملة ستكون صدقة جارية على أرواح الوجوه الفنية والإعلامية التي فقدتها الجزائر في الآونة الأخيرة.

وأكد المسؤولون أن عملية التبرع بالدم ستكون صدقة جارية تروي عطش قبور هؤلاء الذين فقدتهم الجزائر. حيث ستكون المبادرة على مستوى منتزه الصابلات غدا السبت بداية من الثالثة والنصف ظهرا إلى غاية العاشرة ليلا.

للإشارة، فقدت الساحة الفنية الجزائرية والإعلامية في الجزائر مجموعة من الوجوه الفنية والإعلامية على غرار الراحلة “ريم غزالي، نعيمة عبابسة، فتيحة نسرين، سليمان بخليلي، بلاحة بن زيان ،فاطمة بلخير وآخرهم فريد الروكور”.