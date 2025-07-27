إطلاق حملة للقضاء على ظاهرة “الباركينغ”

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة للقضاء على ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لمواقف السيارات أوما يعرف بـ “الباركينغ”.

وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن الاستغلال غير الشرعي لحظائر ركن المركبات وأجزاء الطريق. كمواقف ركن بمقابل يعاقب عليه القانون المادة 386 مكرر من قانون العقوبات.

وأضافت أن هذا الاستغلال يعد مساس صارح بالنظام العام وتعدٍ على حقوق المواطنين في الانتفاع بالفضاء العمومي.

وبهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستيلاء على مواقف السيارات بشكل غير قانوني. والذي يتسبب في عرقلة حركة المرور وإزعاج المواطنين. دعت مصالح ولاية الجزائر الجميع إلى احترام القانون بعدم احتلال المواقف دون حق أو استخدامها لأغراض شخصية، والتعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أي مخالف عبر مختلف القنوات المخصصة.

كما أكدت على ضرورة الالتزام بالأخلاقيات المجتمعية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين في استخدام المرافق العامة.

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