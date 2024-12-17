إطلاق حملة مرشحة الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، مساء الإثنين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الإطلاق الرسمي لحملة مرشحة الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السفيرة سلمة مليكة حدادي.

وتم تنظيم الفعالية، خلال زيارة رسمية يقوم بها الوزير إلى إثيوبيا، من طرف سفارة الجزائر في أديس أبابا.

وشهدت الفعالية، حضورًا واسعًا لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي. إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المنظمة القارية.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد عطاف أن ترشيح السفيرة حدادي للانتخابات المرتقبة في فيفري المقبل يُجسد العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتعزيز دور الجزائر في دعم العمل الإفريقي المشترك، تحقيقًا لأهداف السلم والاستقرار والتنمية في القارة.

كما شدد وزير الخارجية على أن هذا الترشيح يأتي في إطار سعي الجزائر إلى تحسين حوكمة الاتحاد الإفريقي. وتعزيز فعاليته في مواجهة التحديات التي تواجه القارة.

مشيرا إلى المكاسب المحققة مؤخرًا، وعلى رأسها عضوية الاتحاد الإفريقي الدائمة في مجموعة العشرين. وتكريس مبدأ “الملكية الإفريقية” لعمليات حفظ وبناء السلام.

بالإضافة إلى دعم مطالب القارة برفع الظلم التاريخي عنها في مجلس الأمن الأممي. وتعزيز تمثيل إفريقيا العادل في المنظمات المالية والبنكية الدولية.

كما استعرضت السفيرة سلمة مليكة حدادي، خلال هذه المناسبة، أبرز محاور برنامجها ورؤيتها الطموحة للتسيير المالي والإداري لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأكدت أنها ستعتمد على معايير متقدمة في الإدارة والحَوْكمة، انطلاقًا من خبرتها الدبلوماسية الواسعة. ومعرفتها العميقة بالشؤون الإفريقية.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود الجزائر لتعزيز حضورها الدبلوماسي على مستوى القارة الإفريقية.