إطلاق حملة وطنية لتحسين المحيط الحضري عبر ولايات الوطن

أطلقت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن حملة وطنية واسعة لتحسين المحيط الحضري والفضاءات العمومية،وهذا تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز جودة الإطار المعيشي وتحسين المحيط الحضري، ولاسيما تلك الصادرة خلال آخر اجتماع مع ولاة الجمهورية، الذي شدّد فيه على ضرورة الارتقاء بالمظهر العام للمدن وتحسين ظروف عيش المواطنين.

وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة مع حلول شهر رمضان الفضيل، حيث تشمل تجديد الإنارة العمومية. العناية بالأشجار والمساحات الخضراء، إنجاز أشغال الطلاء والتهيئة الحضرية، وتعزيز شروط النظافة. بما يسهم في إضفاء طابع جمالي وحضري منسجم، ويوفّر إطارًا معيشيًا لائقًا يواكب خصوصيات هذه المناسبة المباركة.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترقية جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري العام، في إطار مقاربة شاملة. تقوم على التنظيم، الوقاية والتحسيس، بما يكرّس خدمة المواطن ويعزّز التنمية المحلية المستدامة.

