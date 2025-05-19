أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار “ترشيد طاقتنا… حماية لمستقبلنا”.

وجرى إطلاق هذه المبادرة على هامش اللقاء الوطني لعرض الحصيلة السنوية لمجمع “سونلغاز” لسنة 2024. والتحضيرات القائمة لصائفة 2025.

وتركز الحملة على توعية وتحسيس مختلف فئات الزبائن، بما في ذلك الجمعيات المهنية. حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز والمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما ستعرف الحملة تنظيم لقاءات عمل وعروض توعوية على شاشات الوكالات التجارية، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة.

وتأتي هذه الحملة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بتاريخ 23 فيفري. الذي شدّد فيه على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة رفع قدراتها الانتاجية فيها.