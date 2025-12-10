إطلاق حملة وطنية لتنظيف المؤسسات التربوية خلال العطلة

أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، بإطلاق حملة وطنية لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية خلال عطلة الشتاء، والقيام بعمليات الصيانة والطلاء بالتنسيق مع الجماعات المحلية، حفاظاً على واجهة مؤسساتنا قبل عودة التلاميذ.

وترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الثلاثاء. ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية، ومديري التربية والمديرين المنتدبين. خصّصت لتقييم الفصل الأول من السنة الدراسية وما تبقّى من أعماله. وتقييم تقدّم تنفيذ برامج ومشاريع التهيئة عبر الولايات، والوقوف على جاهزية المؤسسات التربوية على المستويين البيداغوجي والإداري.

وفيما يخص تنفيذ البرنامج التكميلي لتهيئة المؤسسات التربوية (المتوسطات والثانويات) لسنة 2024، وبعد استعراضه لنسب التنفيذ في كل ولاية. شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز في الولايات التي لم تستكمل بها الأشغال. كما أمر بمواصلة المتابعة الدقيقة لمراحل الإنجاز على مستوى الولايات المعنية لضمان غلق هذا الملف قبل نهاية السنة.

وفيما تعلّق بتسيير ملفات التلاميذ، ذكّر وزير التربية بتعليماته السابقة حول ضرورة الرقمنة الكاملة لملفات التلاميذ. بحيث تسجّل جميع العمليات الإدارية رقمياً في الوقت المناسب، مشدّدا على ضرورة المراقبة الصارمة لهذه الإجراءات وعلى رأسها العمليات المتعلّقة بالتلاميذ المقبلين هذا الموسم على الامتحانات المدرسية الوطنية. مؤكدا على أهمية متابعة الحالات الشاذة واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان صحة الملفات ومنع أي اختلال.

كما أشار الوزير إلى جاهزية آلية لمتابعة تنفيذ توصيات التقارير التفتيشية، والتي ستمكّن من ضمان متابعة فعّالة لها. وسيتم تفعيل هذه الآلية قريبًا لضمان ترجمة كل تقرير معاينة فورًا إلى إجراءات تنفيذية واضحة على مستوى مديريات التربية بما يعزز الأداء.

وبالنسبة للتسجيل في الامتحانات المدرسية الوطنية، ذكّر السيد الوزير بأن آجال التسجيل ستنتهي بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، مؤكدًا على وجوب تكثيف جهود مديري المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ وأولياء الأمور، لضمان استكمالهم لإجراءات التسجيل في الآجال المحددة.