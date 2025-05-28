إطلاق حملة وطنية لجمع جلود الأضاحي

شرعت السلطات المحلية على مستوى ولايات الوطن، على غرار السنوات الماضية في اطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود وصوف أضاحي العيد 2025.

وحسب بيان لمصالح ولاية مستغانم، تم اطلاق الحملة الوطنية لجمع جلود وصوف أضاحي العيد 2025. تحت شعار “نضحي، نَسلخ، نُملّح… ونُساهم، بهيدورة تصلح.”

حيث دعت مصالح الولاية، جميع المواطنين للمشاركة في هذه المبادرة الهامة، من خلال جمع جلود الأضاحي بعد الذبح. تمليحها بطريقة صحيحة، وتسليمها إلى النقاط المخصصة عبر مختلف بلديات الولاية. و ذلك في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.

كما دعت إلى تحويل هذه المناسبة الدينية إلى فرصة لحماية البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني.

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