إطلاق حملة وطنية للتحسيس من المخدرات والمهلوسات في رمضان

أعلنت وزارة الشباب عن إطلاق حملة وطنية للتحسيس من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهر رمضان الفضيل.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الحملة التي تجري تحت شعار “رمضان فرصتي..نربح فيه صحتي”. تندرج في إطار تجسيد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. وتعزيزا لجهود الدولة في حماية فئة الشباب وتحصينها من مختلف السلوكيات الخطرة.

كما تأتي هذه الحملة الوطنية انسجاما مع المقاربة الوقائية التي تعتمدها الدولة، والقائمة على المرافقة والتوعية والتكفل بدل الإقصاء. بما يعزز ثقافة الوعي والمسؤولية لدى الشباب، ويفتح أمامهم آفاقا جديدة للاندماج والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

ويتضمن البرنامج المسطر، تنظيم جلسات شبابية مفتوحة في الساحات العمومية عبر مختلف ولايات الوطن بعد الإفطار. يؤطرها أساتذة ومختصون بحضور السلطات المحلية، بما يتيح فضاءات حوار مباشر مع الشباب حول مخاطر هذه الآفة وسبل الوقاية منها.

ويرتكز مضمون الحملة، على محاور رئيسية تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والدينية. بالإضافة كذلك إلى المجال القانوني الذي يرمي إلى التعريف بالإجراءات القانونية الواردة في التشريع الجديد 03-25. بما يعكس حرص الدولة على التصدي لهذه الآفة، في إطار قانوني واضح وصارم.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة “إلتزامها الدائم بمرافقة الشباب والإصغاء لانشغالاتهم. داعية إياهم إلى اغتنام هذا الشهر الفضيل كمنطلق حقيقي للتغيير الإيجابي. وترسيخ ثقافة الوقاية وصناعة جيل واع مسؤول، محصن ضد كل ما يهدد صحته ومستقبله وأمن مجتمعه”.

