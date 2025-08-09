إطلاق حملة وطنية للتكوين في الاسعافات الأولية

أطلق الهلال الاحمر الجزائري، حملة وطنية للتكوين في الاسعافات الاولية موجهة لكل مواطن راغب في اكتساب المهارات الأساسية في هذا المجال.

وأكدت المكلفة بالإعلام بالهلال الأحمر الجزائري، هناء بطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المبادرة، انطلقت نهاية شهر جويلية المنصرم.

وتندرج الحملة، والتي جاءت تحت شعار “مسعف في كل بيت”، في إطار الجهود الرامية إلى “ترسيخ ثقافة الاسعاف الأولي”. داخل المجتمع. وتمكين كل مواطن من “اكتساب المعارف الضرورية التي تساعد في إنقاذ الأرواح. وتعزيز الوعي الجماعي بأهمية التدخل السريع خلال وقوع الحوادث سواء داخل المنزل أو خارجه”.

وأوضحت بطيب في هذا السياق، أنه تم اختيار شهري جويلية وأوت تحديدا لإطلاق هذه الحملة. بالنظر إلى “ارتباط فصل الصيف بوقوع عديد الحوادث والأخطار. على غرار حرائق الغابات، الغرق والتسممات الغذائية”.

وأبرزت أنه سيتم بالمناسبة “تقديم الدروس والارشادات الاساسية” التي تساعد المواطن. على “التدخل في اللحظات الأولى لوقوع أي حادث بطريقة فعالة وسهلة”.

وتشمل حملة التكوين هذه “دروسا نظرية وتطبيقية ومعلومات أساسية. متعلقة على وجه الخصوص بالنصائح التي ينبغي على المواطن اتباعها خلال وقوع أي حادث”.

كما أشارت بطيب الى أن اللجان الولائية للهلال الاحمر الجزائري عبر كافة ولايات الوطن. مجندة لاستقبال المواطنين الراغبين في المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضحت ذات المسؤولة أن هذه الدورات التكوينية ستتوج بحصول المشاركين فيها على “شهادات في الاسعافات الاولية”.

مبرزة أن الرهان الحالي بالنسبة للهلال الأحمر الجزائري يتمثل في “انخراط أكبر عدد من المواطنات والمواطنين. وفواعل المجتمع المدني في هذه المبادرة”.