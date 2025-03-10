إطلاق حملة وطنية للحد من التبذير خلال رمضان

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية، الحملة الوطنية للحد من التبذير خلال شهر رمضان الكريم، تحت شعار “ماتبذرش.. خلي النعمة تدوم”.

وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الحملة إلى نشر ثقافة الترشيد والوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول، خاصة خلال شهر رمضان. حيث يشهد الطلب على المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا.

كما تسعى المبادرة إلى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الموارد الغذائية. بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قيم التضامن والمسؤولية الاجتماعية.

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة التوعوية، تشمل حملات إعلامية وتحسيسية. بالإضافة إلى حملات ميدانية بالتعاون مع التجار والمنتجين والجمعيات المهنية وحماية المستهلك.