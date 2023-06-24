إطلاق حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات طيلة موسم الصيف

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، حملة تحسيسية جوارية على مستوى كل ولايات الوطن. تحت إشراف ولاة الجمهورية، على أن تتواصل فعالياتها طيلة موسم الصيف، بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية. الهيئات والمؤسسات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه تم “برمجة يوم إعلامي مفتوح عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية. سيما المحلية منها، من تنشيط إطارات وخبراء وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني. بهدف نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية من مخاطر الحرائق. والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بالسلوكيات الجيدة وإتباع قواعد الوقاية خلال التواجد بهاته المساحات. من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات”.

كما دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى “المساهمة الفعالة في هذه الحملة التوعوية. من خلال اتباع توجيهات السلطات المختصة في مجال الوقاية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على الأرواح والثروة الغابية”.