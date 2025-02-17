إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين في القطاع الإقتصادي

أطلقت السلطة الإقتصادية للتصديق الإلكتروني التابعة لسلطة ضبط البريد والإتصالات الإلكترونية، خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين في القطاع الإقتصادي الموجه لفائدة المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص. بما يسمح بتأمين المعاملات والمبادلات الإلكترونية.

وفي كلمة له بمناسبة هذا اللقاء، الذي احتضنه النادي الوطني للجيش ببني مسوس بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات ومنظمات وطنية. أوضح رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محمد الهادي حناشي. أن هذه الخطوة تعد محطة هامة في مسيرة بلادنا نحو التحول الرقمي الشامل. بالإضافة كذلك إلى بناء ثقة المواطن والمتعاملين الاقتصاديين في التعامل الإلكتروني الآمن.

كما أكد في السياق ذاته، أنه بفضل هذه الخدمات سيتمكن المواطنون والمتعاملون من توقيع مستنداتهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان. مما سيعزز الشفافية والكفاءة في المعاملات الرسمية. وذلك لاختصار الوقت والجهد في إنجاز المعاملات والمحافظة على البيئة بتقليل استعمال الوسائل التقليدية. بالإضافة كذلك إلى توفير ضمانات سلامة المستندات وحماية البيانات بفضل تقنيات التشفير. إلى جانب توفير بيئة إستثمار تواكب المعايير الحديثة.

من جهتها، أشارت مديرة السلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني سامية توشان. أن تقديم خدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني لفائدة المتعاملين الإقتصاديين العموميين والخواص يهدف إلى تأمين معاملاتهم الإلكترونية.

وتم بمناسبة هذا اللقاء تسليم أول شهادة توقيع وتصديق إلكترونيين لأول متعامل ويتعلق الأمر بمؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور