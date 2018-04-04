إطلاق خدمة إستخراج الوثائق الإدارية عبر الانترنت قبل نهاية 2018

سيتم إطلاق خدمة استخراج الوثائق الإدارية عبر الانترنت أومايسمى البلدية الالكترونية قبل نهاية العام 2018.

حسبما أعلنه اليوم الأربعاء بوهران المدير العام للعصرنة بوزارة الداخلية هني عبد الرزاق من ولاية وهران.

بأن هذه العملية تنذرج في إطار مشروع الحكومة لعصرنة الإدارة البلدية الالكترونية.

مضيفا أنه مع ذلك فقد واجه تجسيد هذا المشروع غياب سلطة التصديق التي بإمكانها إثبات التوقيعات الالكترونية.

كما إعتبر هني بأنه من المهم الاستثمارفي تأمين مراكزالبيانات وتتمثل الخطوة القادمة في إنشاء وتأمين الحوسبة السحابية ومراكز البيانات .

مشيرا إلى ضرورة إعداد ميثاق أمني داخلي يشمل التدابير الأمنية التي يتعين على المستعملين اعتمادها لمنع الاختراقات أو الهجمات.