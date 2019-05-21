إطلاق خدمة إستخراج سند العبور الإلكتروني للمتوجهين نحو تونس

أطلقت المديرية العامة للجمارك خدمة إستخراج سند العبور الإلكتروني للمواطنين المتوجهين إلى تونس بسياراتهم.

وحسبما أفادت به المديرية فإن الإجراء يأتي في إطار ترقية الخدمة العمومية وبمناسبة موسم الإصطياف 2019.

كما تعلم المديرية العامة للجمارك المواطنين المتوجهين الى تونس بسياراتهم عبر المعابر الحدودية الشرقية.

أنه قد تم إطلاق خدمة إستخراج سند العبور الإلكتروني وذلك عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك : www.douane.gov.dz

من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية عند مغادرة الإقليم الوطني إلى تونس، توفر المديرية العامة للجمارك هذا الطلب عبر الإنترنت.

والذي سيتيح للمواطنين تقديم نموذج TPD للسيارة، وطباعته على نسختين وتقديم نفسك عند المعبر الحدودي الذي يختاره المواطن.