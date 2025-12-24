إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لدفع حقوق طابع السجل التجاري

وقعت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بوتوكول اتفاق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ممثلة في المركز الوطني للسجل التجاري.

وحضر مراسم التوقيع، حسين زاوي، مكلف بتسيير شؤون المركز الوطني للسجل التجاري، ووزارة المالية، ممثلة في جمال حنيش، مكلف بتسيير المديرية العامة للضرائب.

وكذا إطارات من المديرية العامة للسجل التجاري الوطني، والمديرية العامة للضرائب.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار تجسيد توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى رقمنة وعصرنة المرفق العام. وأيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات وتحسين نوعية الخدمة المقدمة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني.

والهدف من هذا الاتفاق هو إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لدفع حقوق الطابع الخاصة بالسجل التجاري عبر المنصة الرقمية “طابعكم” للدفع الإلكتروني لحقوق الطابع tabioucom.mf.gov.dz .

وهذا باستخدام البطاقة البنكية (CIB) أو البطاقة الذهبية، وكذا تحديد الكيفيات العملية للتأكد والتصديق الإلكتروني على إيصالات دفع هذه الحقوق.

وتخص هذه الخدمة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتسديد حقوق الطابع عن بعد. إذ يعَدُّ إيصال الدفع وثيقة أساسية منصوصاً عليها قانوناً ضمن مكونات ملف القيد أو التعديل في السجل التجاري.