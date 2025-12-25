إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي والوزير يؤكد

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، بالمركز العائلي ببن عكنون، على مراسم الإطلاق الرسمي لخدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي. وقد شهدت الفعالية حضور كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. إلى جانب إطارات القطاع وممثلي الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير العمل، أن إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي يمثل منعطفا نوعيا في مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي. باعتبارها خدمة رقمية استراتيجية تندرج في صميم توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة. وترسيخ مبادئ النجاعة والشفافية. وتخفيف الأعباء الإدارية عن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

مستطردا، أن هذه الخطوة تتوج مسارا من التنسيق والشراكة المؤسساتية بين هيئات الضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي. بما يعكس التكامل بين المرفق العمومي والقطاع المالي. ويؤكد أن التنسيق المؤسساتي يعد شرطا حتميا لإنجاح التحول الرقمي الذي التزمت به الدولة.

كما أشار الوزير أن اشتراكات الضمان الاجتماعي تشكل العمود الفقري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. مردفا أن آليات الدفع التقليدية أبانت عن محدوديتها، لما تسببه من تعقيد إداري وتأخر في التسديد وتكاليف إضافية واتعاب للمشتركين. موضحا أن اعتماد الاقتطاع الآلي يوفر حلا رقميا آمنا وموثوقا. يضمن انتظام التسديد في آجاله القانونية ويجنب المؤسسات غرامات وزيادات التأخر. كما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

مؤكدا أن رقمنة مسار الاشتراكات تتجاوز بعدها التقني، لتشكل أداة سيادية تهدف إلى تكريس الشفافية. وتوسيع وعاء الاشتراكات وتمكين المؤسسات من الوفاء بالتزاماتها القانونية. ودعم مسار التنمية الاقتصادية الوطنية مع الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن الوزير عن اعتزام الوزارة تنظيم لقاء تشاوري على المدى القريب. يضم الشركاء الاجتماعيين من ممثلي العمال وأرباب العمل. لبحث قضايا التنمية الاقتصادية وإنشاء مناصب الشغل. بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى دعم الاستثمار. وتحقيق نمو مستدام في إطار احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال.

كما شدد سايحي الوزير على أن الرقمنة الشاملة للإدارة العمومية، التي أقرها رئيس الجمهورية، لم تعد خيارا قابلا للتأجيل. بينما هي قرار دولة وتوجيه رئاسي ملزم، مؤكدا أن عصر التسيير الورقي قد انتهى. وأن الهدف يتمثل في تمكين المواطن من قضاء مصالحه عن بُعد بكل سهولة وفعالية. مبرزا في هذا الإطار أنه تم خلال شهر ديسمبر فقط إلغاء 27 وثيقة إدارية كانت تتطلب الحضور الشخصي للمواطن. والتي أصبحت تعالج عبر التبادل البيني للمعطيات بين هيئات القطاع.

وفي ختام كلمته، دعا وزير العمل جميع الإطارات والشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في مسار الرقمنة. مؤكدا أن نجاحه يمثل نجاحا جماعيا في بناء دولة جزائرية رقمية، عادلة وفعالة. توظف التكنولوجيا في خدمة المواطن والتنمية الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى هامش الفعالية، تم توقيع اتفاقية شراكة لتجسيد خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات. بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري وبنك التنمية المحلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور