إطلاق خدمة التحويل من حساب بريدي إلى آخر بإستعمال الصك البريدي

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة التحويل من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي جاري آخر، بواسطة استعمال الصك البريدي.

وأفادت مؤسسة بريد الجزائر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ العملية الجديدة هذه تتم على مستوى المكاتب البريدية.

موضحة أنها ستسمح لكل صاحب حساب بريدي جاري باختيار أي مكتب بريدي لإجراء عملية التحويل الفورية والآمنة.

وأشارت أن العملية التي سيقوم بها الشخص انطلاقا من حسابه البريدي الجاري لصالح حساب بريد الشخص المستفيد، تتم فقط مقابل تقديم صك بريدي ووثيقة إثبات الهوية.

وقالت المؤسسة أنه يتم قبول التحويل من حساب بريدي جاري إلى حساب بريدي جاري آخر، باستعمال الصك البريدي بين الحسابات التالية:

“من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي، ومن شخص طبيعي إلى شخص معنوي، ومن شخص معنوي إلى شخص معنوي.”

كما أكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه لا يسمح بإجراء عملية التحويل من حساب إلى حساب آخر، باستعمال الصك البريدي، من شخص معنوي إلى شخص طبيعي.

وأشارت أيضا أن عملية التحويل هذه تتم شرط عدم تجاوز مجموع المبلغ الإجمالي اليومي لعمليات التحويل 200.000 دج.