أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة التعرف على موقع المخيمات بمنى وعرفة عبر بوابة الحج لفائدة الحجاج الجزائريين.

وأوضح الديوان أن هذه الخدمة تمكّن الحاج من معرفة موقع مخيمه في مشعري منى وعرفته بكل سهولة. من خلال الضغط على رقم المكتب الذي ينتمي إليه الحاج لتظهر له خريطة الموقع بدقة. وهذا عبر الولوج إلى الرابط التالي: https://bawabetelhadj.dz/CampsPosition

هذا ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة إلى مشاركة هذا الرابط مع جميع الحجاج. لتيسير وصولهم إلى مخيماتهم وتفادي الضياع أو التأخر.

