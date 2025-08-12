إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني للرسم على الوقود للمسافرين عبر الحدود البرية

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن وضع حيز الخدمة إمكانية الدفع الإلكتروني للرسم على استهلاك الوقود، لمركبات المسافرين الراغبين في التنقل برا نحو الدول المجاورة وذلك عبر المنصة الرقمية المخصصة لدفع حقوق الطابع “طابعكم”.

وحسب بيان للمديرية، تتيح هذه الخدمة، للمستخدمين، دفع الرسم على استهلاك الوقود وإصدار الإيصال الخاص به إلكترونيا. دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح الضرائب”.

مشيرا إلى أن المنصة متاحة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني: https://tabioucom.mf.gov.dz، وتسمح بالدفع بواسطة البطاقات البنكية والبطاقة الذهبية.

كما تم تحديد تعريفة الرسم على استهلاك الوقود بـ 500 دج للسيارات السياحية. و3500 دج للمركبات النفعية التي يقل وزنها الإجمالي عن عشرة أطنان. و12 ألف دج للمركبات النفعية التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي عشرة أطنان، بما في ذلك الحافلات.

وأكدت المديرية أن المصالح الجمركية، المكلفة بالمراقبة على مستوى المراكز والمنافذ الحدودية. تتولى التحقق والمصادقة على الإيصالات الإلكترونية لدفع الرسم على استهلاك الوقود عبر هذه المنصة.

كما توفر المنصة خدمة الدفع عن بعد للرسم على عقود النقل. داعية الراغبين في مزيد من المعلومات إلى الاطلاع على البوابة العامة المخصصة لهذه الخدمات.