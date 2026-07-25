إطلاق خدمة الدفع الالكتروني لفائدة المكلفين بالضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق خدمة جديدة، ابتداء من اليوم تسمح بالدفع عبر الإنترنت الدفع الإلكتروني للحقوق والرسوم المستحقة.

وحسب بيان للمديرية، أصبح بإمكان الخاضعين للضريبة، أيا كان النظام الجبائي الخاضعين له، القيام بالدفع عبر الطرق التالية:

الدفع بواسطة بطاقة ما بين البنوك أو بالطاقة الذهبية، والتحويل البنكي البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري. وبنك التنمية المحلية، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وبنك الجزائر الخارجي).

وأعلمت المديرية العامة للضرائب، كافة المكلفين بالضريبة الذين لا يمتلكون بعد بيانات الدخول إلى حساباتهم على بوابة جبايتك، (اسم المستخدم وكلمة السر). بأنهم مدعوون للتقرب في أقرب الآجال من المصالح الجبائية التابعين لها، مفتشية الضرائب، مركز الضرائب، أو المركز الجواري للضرائب) بغرض استلامها.

وتعتبر بيانات الدخول هذه ضرورية للولوج إلى الفضاء الخاص ببوابة الخدمات عبر الإنترنت “جبايتك”. وللاستفادة من مجمل الخدمات الرقمية المتاحة. لاسيما أداء الالتزامات الجبائية بكل سهولة وأمان، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقر المصالحالجبائية.

كما دعت المديرية العامة للضرائب جميع المكلفين بالضريبة، ولاسيما المعنيين بالآجال التي تنتهي قريبا. إلى الاعتماد المكثف على استخدام هذه الإجراءات عن بعد، والتي تتيح مزايا متعددة. أبرزها كسب وقت ثمين، والتوفر على مدار الساعة (24/24) سا و 7/7 أيام). وتأمين أفضل للعمليات. فضلاً عن تقليل التنقلات وأجال الانتظار على مستوى المصالح الجبائية.

وأكدت المديرية العامة للضرائب، التزامها بمرافقة المكلفين بالضريبة في استخدام هذه الخدمات الرقمية. مع تسخير كافة مصالحها الجبائية لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين أثناء استعمال بوابة «جيايتك».