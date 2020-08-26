إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة لـ”BNA” قبل نهاية سبتمبر

أعلن الأمين العام للبنك الوطني الجزائري عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري عبر عدد من الولايات قبل نهاية سبتمبر المقبل.

وقال سمير تمرابط، في تصريح للصحافة نقلته وكالة الأنباء، خلال إشرافه على إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية بالوكالة رقم 491 للبنك الوطني الجزائري بتبسة، أنه سيتم تعميم هذه الخدمة عبر 217 وكالة تابعة لذات البنك “قبل حلول نهاية السنة الجارية.

هذا وتوفر الصيرفة الإسلامية 9 منتجات جديدة لفائدة الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي عن طريق البنك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وعلى أساس المرابحة.

وأكد ذات المسؤول، على ضرورة السهر على الاستقبال الحسن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل والعمل على تقديم كافة الشروحات والتسهيلات.

وأشرف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري اليوم كذلك على إطلاق هذه الخدمة بوكالتين تابعتين لنفس البنك بكل من أم البواقي و سوق أهراس.