إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 6 وكالات إضافية

أعلن البنك الوطني الجزائري، عن إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية على مستوى ست وكالات إضافية عبر عدة ولايات.

وحسبما جاء في بيان للبنك، فإن الأمر يتعلق بوكالات زيغوت يوسف بالعاصمة تحت رقم 620، ووكالة إحدادن رقم 587.

بالإضافة إلى الوكالة رقم 654 بولاية بجاية، والوكالة 728 بولاية الجلفة، بعين تموشنت و724 بولاية سعيدة و920 بولاية معسكر.

يذكر ان البنك قام خلال الأسبوع الماضي بإطلاق نشاط الوكالة رقم 730 بولاية النعامة .

وحسب البيان، فإن فتح هذه الوكالات الجديدة سيسمح بالرفع من عدد الوكالات المسوّقة للمنتجات المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية إلى 36 وكالة، موزعة عبر 27 ولاية.

وأضاف البيان، أن البنك يسعى لتعميم ھذا النشاط عبر أكثر من 50 وكالة وتغطية جميع الولايات قبل نهاية السنة الجارية.

ويتضمن العرض الذي طرحه البنك الوطني الجزائري تسع منتجات إدخارية وتمويلية تشمل الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب.

بالإضافة إلى الحساب الجاري الاسلامي، وحساب التوفير الاسلامي، حساب التوفير الإسلامي للشباب القصر وحساب الإستثمار الإسلامي غير المقيد.

كما تشمل المرابحة العقارية، المرابحة للتجھيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

يذكر أن نافذة الصيرفة الإسلامية تمت المصادقة عليھا من قبل ھيئة الرقابة الشرعية بالبنك ومن طرف الھيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.

وأضاف البنك، أن مستجدات النشاط ومستجدات الوكالات التابعة له تنشر عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي ومن خلال بيانات إعلامية تنشر عبر الصحافة الوطنية.