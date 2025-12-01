إطلاق خدمة جديدة للمشتركين في خدمات الهاتف النقال

أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي للخدمة الجديدة “أرقامي DZ” لتمكين المشترك في خدمات الهاتف النقال من معرفة عدد الشرائح المسجلة باسمه لدى متعامله.

وأوضحت السلطة أنه في إطار مهامها المتعلقة بحماية المشتركين، تم الإطلاق الرسمي للخدمة الجديدة “أرقامي DZ”. لتمكين المشترك في خدمات الهاتف النقال من معرفة عدد الشرائح المسجلة باسمه لدى متعامله. تحت شعار “حماية هويتك الرقمية تبدأ بمعرفة كل ما هو مسجل باسمك”.

وتهدف هذه الخدمة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرمز الموحد #254* الذي وضعته سلطة الضبط، بالتعاون مع متعاملي الهاتف النقال. إلى تمكين كل مشترك من معرفة عدد الشرائح المسجلة باسمه لدى متعامله. وتُعتبر هذه الخطوة الاستباقية ضرورية لتعزيز حماية المشتركين من أي استخدام غير شرعي لبياناتهم وهوياتهم. بواسطة شرائح الهاتف النقال، نظراً لما في ذلك من تأثير على الأمن والنظام العموميين.

حيث يقوم المشترك بطلب الرمز #254* من خطه، ثم يُدخل تاريخ ميلاده كإجراء للتحقق من هويته. يتلقى بعد ذلك رسالة نصية قصيرة (SMS) تُبيّن العدد الإجمالي لشرائح الهاتف المسجلة باسمه لدى متعامله. ولأي معلومات إضافية، يمكن للمشترك التوجه إلى الوكالات التجارية لمتعامله.

كما أشار المصدر نفسه، أن التعريفة الخاصة بهذه الخدمة محددة بخمسة (5) دنانير جزائرية (دج) عن كل طلب ناجح. ويتم خصم هذا المبلغ مباشرة من رصيد المشترك.

وللتأكد من عدم وجود أية شريحة أخرى مسجلة باسمه لدى المتعاملين الآخرين، تدعو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. المشترك إلى التقدم إلى الوكالات التجارية لهؤلاء المتعاملين، مزودًا بوثيقة هويته الرسمية سارية المفعول.

كما شددت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية على أهمية استخدام هذه الخدمة الهامة للتحقق من العدد الفعلي لشرائح الهاتف النقال. مؤكدة أن الأمن الرقمي يشكل مسؤولية مشتركة لا غنى عنها، ولا يمكن تأجيلها.

