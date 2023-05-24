أعلنت شركة الجزائرية للتأمينات، اليوم عن إطلاق خدمتين تأمينيتين جديدتين لمرافقة مربي الأبقار والتقليل من خسائرهم المادية.

وعلى هامش الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية “سيبسا-فلاحة” أوضح المدير المركزي بالشركة المكلف بتطوير التأمينات الفلاحية، حمزة ماليك انه يتعلق الأمر بخدمتي التأمين عن الحليب في حالة نفوق البقرة وكذا التأمين عن الحليب الملوث بالمضادات الحيوية.

وأكد حمزة ماليك أن اطلاق الخدمتين يرمي إلى تنويع وتطوير الحلول التأمينية الخاصة بقطاع الفلاحة في السوق الوطنية. لاسيما تلك المتعلقة بتغطية المخاطر التي يمكن أن تلحق بنشاط تربية المواشي.

وبالمناسبة كشف ماليك عن شراكة بين الجزائرية للتأمينات والشركة الناشئة “موومي” (MooMe) في مجال التكنولوجيات الحديثة لمرافقة مربي الابقار في كيفية ادارة القطيع.

كما انه بإمكان المربي عبر التطبيق الذي طورته الشركة الناشئة ضمان المتابعة اليومية لقطيع الابقار الحلوب والتنسيق مع الطبيب البيطري. باستخدام قلادة ذكية التي توضع على الماشية، مما يسمح بالحد من النفوق الفجائي للأبقار. وأيضا يستفيد المربون من تخفيضات مهمة في أقساط التأمين.