إطلاق خطوط جوية إلى هذه الدول قريبا

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، عن إطلاق خطوط جوية أخرى قريبا. لاسيما باتجاه أديس أبابا و جوهانسبورغ وليبرفيل.

كما أشار بن سليمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الخطوط الجوية، تتطلع لستعادة مكانتها في السوق القارية”. مضيفا و”التوجه نحو أسواق جديدة منها الآسيوية، على النحو الذي اشترطه رئيس الجمهورية”. “وذلك من خلال إعداد مخطط عمل لا يزال قائما والذي استهل بفتح خط الجزائر-الدوحة”.

وقال المتحدث، إن مخطط الجوية الجزائرية، “سيمتد في إطار المخطط الاستراتيجي للشركة إلى غاية 2025”. “الذي يتضمن إجمالا فتح 18 خطا جديدا”.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، عن افتتاح الخط الجوي السياحي الذي يربط بين جانت والعاصمة الفرنسية باريس. وذلك ابتداء من 17 ديسمبر بمعدل رحلة كل يوم سبت. حسب بيان الجوية الجزائرية.

وللإشارة، كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحت إشراف وزير النقل، قد وقعت شهر نوفمبر الماضي اتفاقية مع المتعامل العالمي في مجال السياحة ” POINT AFRIQUE” تتضمن استحداث خط سياحي مباشر يربط العاصمة باريس بولاية جانت.

وتدخل هذه الإتفاقية في إطار مساعي السلطات العمومية الهادفة إلى تدعيم السياحة الداخلية.

ومن جهتها، وصفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية ولاية جانت، بأنها “قطب سياحي استراتيجي في الجزائر لما لها من مكانة هامة ضمن المكونات الكبرى لوجهة الجزائر السياحية”.