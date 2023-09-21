إطلاق خطوط جوية جديدة خلال الأشهر القادمة

تستعد شركة الخطوط الجوية الجزائرية لفتح خطوط جوية مباشرة جديدة، خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

ويتعلق الأمر بخط جوي مباشر باتجاه كل من دوالا الكاميرونية وكذا أبيجان، بالاضافة إلى خط جوي جديد باتجاه العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

ويأتي هذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تسهيل التنقل والمبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية.

وحسب ما كشف عنه وزير النقل يوسف شرفة اليوم الخميس، فإن الرحلات الجوية ستعزز بخط جوي جديد يربط الجزائر بدوالا الكاميرونية شهر أكتوبر الداخل.

أما شهر نوفمبر المقبل سيشهد افتتاح خط جوي جديد يربط بين الجزائر والعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

بينما سيتم افتتاح خط جوي جديد يربط بين الجزائر وأبيجان مع نهاية 2023. يضيف وزير النقل.