إطلاق خطوط جوية داخلية جديدة بين هذه الولايات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الداخلية، عن إطلاق خطوط جوية جديدة ابتداءً من 24 و25 ماي 2026، بمعدل رحلات أسبوعية منتظمة.

ويأتي ذلك، في إطار تجسيد تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز شبكة النقل الجوي وتحسين الربط بين مختلف ولايات الوطن.

وحسب بيان للوزارة، يربط الخط الأول الجديد بين الجزائر العاصمة ووهران وتيميمون، برحلات مبرمجة كل يوم أحد، على النحو التالي: “الجزائر_وهران_تيميمون_الجزائر”.

فيما يربط الخط الثاني، بين الجزائر العاصمة، وعنابة والوادي، برحلات مبرمجة كل يوم إثنين على النحو التالي: “الجزائر_عنابة_الوادي_عنابة_الجزائر”.