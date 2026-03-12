إطلاق خطين بريّين جديدين بين الجزائر و تونس.. هذه مواقيت الإنطلاق

أعلنت مؤسسة الجامعية للنقل والخدمات عن فتح خطوط برية دولية لنقل المسافرين في إطار مساعي الدولة الجزائرية. لتعزيز التعاون الأخوي وتقوية العلاقات بين الجزائر وتونس وتجسيدا لرؤية وزير الداخلية والنقل.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن أول رحلة على خط الجزائر العاصمة - تونس تنطلق مساء اليوم. حيث يربط بين الجزائر العاصمة وتونس العاصمة مروراً بعدة مدن من بينها قسنطينة. سطيف وبرج بوعريرج ، الكاف، تاجروين، قلعة سنان.

كما سيتم تنظيم رحلتين أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات من الجزائر العاصمة يومي الخميس والسبت على الساعة الثامنة مساء. فيما تنطلق الرحلات في نفس اليومين والتوقيت من محطة باب عليوة بتونس. أما الخط الثاني يربط بمدينة عنابة بتونس العاصمة وستنطلق أول رحلة يوم غد الجمعة مروراً بعدة مناطق من بينها القالة عين العسل. بن مهيدي، باجة، جندوبة، عين دراهم، ببوش و العيون

وسيتم تنظيم أربع رحلات أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على الساعة السابعة صباحاً، من عنابة فيما تغادر الرحلات في الأيام نفسها والتوقيت ذاته من محطة باب سعدون بتونس.