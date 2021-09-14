أعلنت وزارة النقل، عن إطلاق خطين لنقل المسافرين بالمدينة الجديدة لبوينان، للتكفل بتنقلات المواطنين نحو الجزائر العاصمة في أحسن الظروف.

حيث ينطلق الخط الأول من المدينة الجديدة لبوينان نحو العاصمة، تستغله المؤسسة العمومية للنقل شبه الحضري (TRANSUB) بواسطة 05 حافلات.وذلك إبتداء من الساعة الـ06 سا صباحا، وتنشط بنظام الدوران طيلة اليوم إلى غاية السادسة مساء.

أما الخط الثاني فينطلق من المدينة الجديدة لبوينان حي 4500 مسكن نحو محطة السكة الحديدية لبوفاريك مرورا بوسط المدينة الجديدة.تستغله مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للبليدة بحافلتين إبتداء من الساعة 6سا و20د إلى غاية السادسة مساء.

وأفادت الوزارة، أن هذا المخطط يبقى قابل للتكييف كلما زاد الطلب على النقل من طرف المواطنين الذين إستحسنوا هذه المبادرة.حيث ستلبي هذه الخطوط الجديدة حاجتهم و تساهم بشكل كبير في تحسين ظروف تنقلهم من وإلى هذا القطب السكني الكبير

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