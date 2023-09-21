إطلاق خط جوي جديد يربط بين الجزائر وأديس أبابا

أعلن وزير النقل يوسف شرفة اليوم الخميس، عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين الجزائر العاصمة و أديس أبابا الإثيوبية .

ويأتي هذا تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى تسهيل التنقل والمبادلات التجارية بين الجزائر والدول الإفريقية.

وسيشرف وزير النقل، وبحضور سعادة سفير جمهورية إثيوبيا لدى الجزائر، نبيات غيتاشو أسغيد، على مراسيم إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة و أديس أبابا الليلة انطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وحسب ما كشفه شرفة فإن الخط الجوي الجديد “الجزائر – أديس أبابا”سيعمل بمعدل رحلتين في الأسبوع. كما سيعزز هذا الخط عدد الرحلات الجوية المستحدثة باتجاه عدد من الدول الإفريقية ليبلغ 23 رحلة.

وفي كلمة له ألقاها بهذه المناسبة، أكد الوزير على أهمية هذه الخطوة التي تندرج ضمن مسار تطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع شبكتها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الإنفتاح على الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن جهود القطاع المتواصلة ضمن الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا للبلاد، والتي مكنت من جعل مطار الجزائر الدولي مطارا محوريا و بوابة عبور نحو إفريقيا و العالم.

كما نوه الوزير، أن عملية توسيع شبكة الخطوط و الرحلات إلى مختلف العواصم العالمية، تعتبر رافدا هاما لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و مختلف الدول عبر المعمورة، من خلال ضمان تنقل الأشخاص و البضائع بكل أريحية، ما سيساهم دون شك في خلق ديناميكية اقتصادية و اجتماعية وفرص شراكة واعدة.