إطلاق خط جوي مباشر بين “الجزائر-الدوحة”

أقلعت مساء أمس الأربعاء أول رحلة من الجزائر نحو قطر عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية إيذانا بدخول الخط الجوي الجديد “الجزائر-الدوحة” حيز الخدمة.

وقال الرئيس المدير للشركة ياسين بن سليمان الذي أشرف على تدشين الخط، أن إطلاق هذا الخط يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز التعاون بين الجزائر ودولة قطر. كما يندرج ضمن إستراتيجية تطوير النقل المصادق عليها من طرف الحكومة.

كما يأتي إفتتاح هذا الخط الجوي الجديد في إطار خطة التطوير التجاري لشبكة الخطوط الجوية الجزائرية. إذ يعتبر الأول في إطار البرنامج المعد من طرف الشركة في آفاق سنة 2025. والمتضمن إطلاق 15 خطا جديدا. نحو وجهات إفريقية أوروبية وآسيوية ونحو أمريكا الجنوبية.

وأضاف الرئيس المدير العام، أن الخطوط الجوية الجزائرية برمجت رحلتين في الأسبوع على هذا الخط، وذلك يومي السبت والخميس. مؤكدا أن توقيت الرحلات أختير بشكل مدروس ليتناسب مع رغبات الزبائن.

وأضاف بن سليمان، أن أول رحلة تنطلق على متن طائرة من نوع إيرباص أ330 ب 251 مقعد “219 من الدرجة الإقتصادية و14 من الدرجة الممتازة. و18 مقعدا من درجة رجال الأعمال”. لتصل مطار الدوحة صبيحة اليوم الخميس.

كما أشار بن سليمان إلى أنه بافتتاح هذا الخط الجديد يصل العدد الإجمالي للخطوط الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 خطا. وكانت مبيعات التذاكر الخاصة بالخط “الجزائر-الدوحة” إنطلقت في الأسبوع الأول من جويلية الماضي عبر الأنترنت ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية والوكالات السياحية. لتتيح فرصة التنقل مباشرة بين البلدين. كما تسمح للمتعاملين الاقتصاديين لنقل بضائعهم بين الجزائر والدوحة.

ويبدأ سعر التذكرة الواحدة، ذهابا وإيابا، من الجزائر إلى الدوحة من 64200 دينار جزائري شاملة جميع الضرائب. ومن الدوحة بـ 2200 ريال قطري شاملة جميع الضرائب. وهو أحسن سعر في السوق بالنسبة لهذا الخط.

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