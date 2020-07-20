إطلاق خط لإنتاج الأقنعة الواقية في المنطقة الصناعية “الرويبة – الرغاية”

أشرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، اليوم الإثنين، على إطلاق خط إنتاج الأقنعة الواقية في المنطقة الصناعية “الرويبة – الرغاية”.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد حضر مراسيم الانطلاق الرسمي، أعضاء لجنة أمن المقاطعة، رئيس بلدية الرغاية، ممثلي الحركة الجمعوية والهلال الأحمر الجزائري.

وستعمل هذه الورشة التي تعدّ الثانية بعد التي أطلقت في بلدية “هراوة” على إنتاج الكمامات الطبية بطاقة إنتاج تقدر بـ 100 ألف قناع واقي يوميا.

كما تم التعهّد من طرف المسؤولين على الورشة بتخصيص نسبة معتبرة من الأقنعة والكمامات الطبية وتسليمها للجمعيات المحلية والهيئات العمومية لتوزيعها على المواطنين مجانا.

هذا وتم الاطلاع أيضا بنفس المؤسسة على وحدة إنتاج الورق التي تعدّ مفخرة الصناعة الوطنية للورق، من إنتاج العجينة إلى غاية المنتوج النهائي لمادة الورق، وهو المصنع الذي يوظّف 140 عامل.