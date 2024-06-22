إطلاق دراسات حول مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في إفريقيا

أطلقت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، سلسلة من الدراسات المهمة حول مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في إفريقيا.

ونظمت يوم الجمعة البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب حدثًا هامً.

وخصص هذا الحدث، لتسليط الضوء على تقريرين حاسمين معنونان “مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في إفريقيا: التحديات الأساسية والشاملة”. و”مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود في إفريقيا: الثغرات التقنية والقدرات”.

وتستند هذه الدراسات إلى تقييمات شاملة أجرتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بين عامي 2018 و2023 في 15 دولة إفريقية. وتضمّ توصيات حاسمة من اللجنة حول تعزيز إدارة الحدود.

وافتتح الاجتماع السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة. ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن.

وأكّد السفير بن جامع في كلمته على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديد الإرهابي. واصفًا إياه بـ “الخطر الرئيسي على السلام والأمن في إفريقيا”.

كما شدد على ضرورة اتباع نهج شامل يعالج جذور الإرهاب ويُكافح مظاهره.

ودعا إلى تعزيز قدرات إدارة الحدود بشكل كبير، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية.

وتُعدّ هذه المبادرة جزءً من جهد أوسع نطاقًا لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

حيث أكّدت الجزائر، بصفتها منسق الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب، التزامها بعدة مشاريع قارية. بما في ذلك وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الأفريقي وتفعيل الصندوق الأفريقي لمكافحة الإرهاب.