إطلاق دراسات لإنجاز منطقة شحن بمطار تمنراست في 2024

أوضحت مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، أنها تعتزم إطلاق دراسات في عام 2024 ، لإنجاز مشروع منطقة شحن في مطار ولاية تمنراست.

وأفاد الرئيس المدير العام للمؤسسة، مصطفى صبايحي، أن هذا المشروع يعد جزء من برنامج لتوسيع وتجديد البنية التحتية للمطار الحالي بتمنراست. ليصبح مستقبلا محورا جويا “hub” لنقل المسافرين والسلع على حد سواء.

حيث يتضمن المشروع –حسب المتحدث- في مرحلته الأولى إنشاء منطقة شحن تقدر مساحتها بـ64 ألف متر مربع. أين تم في 25 ماي الماضي إطلاق مناقصة تتعلق بالدراسة، ثم في مرحلة ثانية إنجاز توسعة لمحطة المسافرين. بمساحة 4000 م2 والذي يجري التحضير لدفتر الشروط الخاص به.

كما ستسمح الأشغال الخاصة بإنجاز منطقة الشحن والتي ينتظر أن يشرع فيها في 2025 أو 2026، بمجرد اكتمالها. من خلق منصة لوجستية للتبادلات التجارية بين شمال وجنوب القارة الإفريقية. من خلال جعل مطار تمنراست قاعدة متعددة الأنماط، ومحور جوي للمسافرين تشرف عليه الخطوط الجوية الجزائرية.

الرفع من سعة قاعدة الشحن عشرة أضعاف

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة، أنه سيتم الرفع من سعة قاعدة الشحن هذه عشرة أضعاف. بفضل قاعدة أخرى تتبع للمجمع العمومي للنقل البري لوجيترانس والتي يجري الانتهاء منها. يتعلق الأمر بمشروع هيكلي حيث إلى جانب الشحن سنجد هنالك أنشطة اللوجستيك والنقل المتعدد الأنماط بري-جوي، في اطار مندمج.

يشار إلى أن مؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر تشرف بصفة مباشرة على تسيير، تطوير واستغلال مطارات حاسي مسعود، عين أميناس. وتمنراست، غرداية، بجاية، الشلف، جانت، الوادي، ورقلة، بوسعادة، تقرت، اليزي، عين قزام وعين صلاح. والمنيعة، الأغواط وحاسي الرمل بالإضافة إلى مطار الجزائر الدولي الذي تديره من خلال شركة فرعية.

وأوضح المتحدث أن المؤسسة التي تمتلك بنية تحتية للشحن يديرها الأسطول الوطني بسعات مختلفة في مطاراتها. لاسيما في حاسي مسعود، الوادي، غرداية وبجاية، يمنها إطلاق مشاريع مناطق شحن أخرى في المستقبل. وذلك وفقا للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي تحددها الدولة. وفي عام 2018، أطلقت المؤسسة برنامجا لتوسيع بعض البنى التحتية للمطارات. مس تلك المتواجدة في الوادي وورقلة حيث تم الانتهاء من الأشغال واستلام المحطات نهاية عام 2022.

و تعول المؤسسة على حلحلة العراقيل التي تعترض الدراسات المتعلقة بعصرنة وتوسعة محطات غرداية. بجاية، ورقلة، جانت وإليزي، من أجل الاستجابة لتطور حركة الملاحة الجوية في آفاق عام 2035.