إطلاق دراسة تهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين

من المنتظر أن يتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق دراسة للتوصل إلى إجراء يهدف إلى ضمان حد أدنى لأجور الصحفيين، لاسيما لأولئك الذين تمثل هذه المهنة مصدر عيشهم الوحيد، من شأنه أن يؤمن لهم راتبا لدى ممارستهم للمهنة. حسب ما أوردته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية.

وتقول برقية وكالة الأنباء الجزائرية إن الصحافة الوطنية هي صحافة فريدة من نوعها تتغذى من مواقفها المشرفة في الدفاع عن نزاهتها ضد الظلامية والتطرف.

ولهذا تضيف البرقية، فإنه من واجب الدولة الحفاظ عليها من قوى المال الفاسد الذي حاول افساد مبادئها.

وذكرت الوكالة أن الزخم الجامع ليوم 3 ماي لن يكتمل إلا مع التزام الدولة بحماية الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين الذي ينتج عنه تعزيز إعلام حر ومتعدد، مضيفة بأن الهشاشة المهنية هي عدو الحرية، وأن رئيس الجمهورية واع بالضغط السياسي والمالي الذي يهدد هذه المهنة.

كما أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية أن الحفل الذي أقامه الرئيس تبون الأربعاء الماضي على شرف الصحافيين انتهج طريقا مخالفا عن سابقيه يقوم على الحوار والانفتاح على الرأي الآخر والنقد الذاتي وتقدير الصحفي.

وأكدت البرقية، على أن رئيس الجمهورية فتح أبواب الرئاسة أمام الصحافة، مشيرة إلى أن منتقدي هذا المسعى لا يزالون يحنّون للنظام القديم.

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