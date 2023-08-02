إطلاق دراسة لإعداد مخطط وطني لاستغلال المياه المستعملة “قريبا”

سيطلق الديوان الوطني للتطهير “قريبا” دراسة من أجل إعداد مخطط وطني لاستغلال المياه المستعملة.

وقالت المديرة العامة للديوان، نورة زياني، على هامش ندوة حول ترشيد إستهلاك المياه والإستغلال الأمثل لمحطات معالجة وتصفية المياه المستعملة بالجزائر. والتي نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن هذه الدراسة ستتمحور حول مجمعات المياه، لأن توزيع المياه يتم عن طريق الحوض. وهذا حتى نتمكن من تطهير المياه على حسب استعمالاتها في المنطقة.

كما أكدت زياني أن تطهير المياه على حسب استعمالاتها في المنطقة سيسمح بعقلنة إستعمال الماء الشروب في النشاطات الفلاحية والصناعية. مشيرة إلى أن إجراءات إطلاق طلب العروض المتعلقة بمشروع هذه الدراسة “في المرحلة النهائية”. وبعد إجراء هذه الدراسة واعتمادها، ستتمكن محطات تطهير المياه المستعملة بتكييف طريقة معالجة المياه. على حسب متطلبات النشاط الاقتصادي الممارس في المنطقة.

وأضافت زياني أن الأمر يتعلق بتطهير المياه المستعملة على حسب الحاجة. ما من شأنه توفير دعم اكبر لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة من مناطق الوطن. وتصل قدرات معالجة المياه، نظريا، للمحطات الـ 211 المتواجدة عبر الوطن إلى 1 واحد مليار متر مكعب، أي اكثر من 2.7 مليون متر مكعب في اليوم. كما كشفت عن برنامج طموح لإعادة التأهيل قيد الإنجاز حاليا من أجل تهيئة وبناء محطات أخرى على مستوى الوطن.

بهذه المناسبة، كشفت الأستاذة والباحثة بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة “هواري بومدين” للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، نسيلة سبا، عن مشروع متعلق بإعادة تهيئة وتطوير محطة معالجة وتطهير المياه المستعملة الخاصة بالجامعة، التي تم بناؤها في الثمانينات وبقيت غير مستغلة.

واستطردت تقول إن الهدف من تطوير هذه المحطة، الوحيدة على المستوى الوطني. يتمثل في إنشاء منصة تجريبية لاختبار العمليات الثلاثية المختلفة التي تسمح بإعادة استخدام المياه. علاوة على إنشاء بحيرة لأغراض علمية انطلاقا من المياه المطهرة”.

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