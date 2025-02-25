إطلاق دراسة “BlueTech” لتطوير مختلف قطاعات الإقتصاد البحري بالجزائر

نظم برنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في الجزائر. لفائدة وزارة الفلاحة اليوم منتدى “BlueTech” حول موضوع “التكنولوجيات المطبقة في الاقتصاد الأزرق”.

هذا المنتدى، قدم نتائج دراسة هامة ستكون بمثابة دليل استراتيجي لتحديد الركائز التكنولوجية لمضاعفة فوائد التحول الرقمي في الجزائر. حيث سلّط الخبراء المشاركون الضوء على إمكانات الجزائر في دمج التكنولوجيات الرقمية في مجال الاقتصاد الأزرق. مثل أنظمة المعلومات السمكية (HIS)، وهي أداة لإدارة الموارد الصيدية في الجزائر. فضلاً عن إنشاء نظام APCS بهدف المساهمة في تحديث الموانئ الجزائرية ورقمنة عمليات سلسلة الخدمات اللوجستية للموانئ.

وقد أشار المتدخلون إلى أن الوضع في الجزائر يمثل تحديًا وفرصا في نفس الوقت. وكمؤشر على ذلك، فإن ظهور مشاريع مبتكرة ونظام بيئي مقاولاتي ديناميكي، بما في ذلك 73 مشروعًا مبتكرًا تم تحديدها في عام 2024. في مجالات مصايد الأسماك وتربية المائيات والتكنولوجيات المرتبطة بها، هي مبادرات لا تستغل بشكل كامل الحلول الرقمية المتاحة .

وقد أنجز برنامج الاقتصاد الأزرق، وهو محفز للتنمية الاقتصادية المستدامة، بالتعاون مع الشركة الدولية IMMAR. دراسة BlueTech:” التكنولوجيات المطبقة في الإقتصاد الأزرق” بهدف تقييم إمكانات النمو الحالية لـ BlueTech. مع تسليط الضوء على إمكانات تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد البحري في الجزائر. بالإضافة كذلك إلى المساهمة الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الفائقة في تعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق في الجزائر.

وتسلط هذه الدراسة الضوء بشكل خاص على التوزيع القطاعي لإمكانات تطوير BlueTech في الجزائر. خاصة فيما يتعلق بالإلكترونيك والمراقبة على متن السفن. فضلاً عن المحاور الثلاثة الأساسية لتسهيل دمج التقنيات الرقمية في الاقتصاد الأزرق: التشخيص المتعمق لقطاع BlueTech، تقييم احتياجات التدريب والخبرة الفنية لدعم التحول الرقمي وتقييم أفضل للممارسات الدولية.

من خلال هذه الدراسة، يقدم برنامج الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية لمواءمة الجهود الوطنية مع المعايير الدولية في مجال رقمنة الاقتصاد الأزرق في الجزائر، مع التركيز على النمو المستدام للقطاع البحري على المدى الطويل.