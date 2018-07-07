إطلاق دفتر شروط خاص بالوكالات قبل إنطلاق موسم الحج

أكّد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، اليوم السبت، أنّه سيتم إطلاق دفتر الشروط الخاص بالوكالات السياحية قبل انطلاق موسم الحج.

مشيرا في ذات السياق، إلى انّه تمّ سحب التراخيص من سبعة وكالات لأنّها لم تنشط في هذا الإطار.

وقال عزوزة على هامش اختتام موسم ديوان الحج والعمرة، بأنّ الديوان سيبدأ في تنظيم عملية الحج مبكّرا، لرسم خطوات لموسم ناجح.

وأفاد مدير ديوان العمرة والحج، بأنّ الموسم المقبل سيكون كما نتطلع عليه لتحقيق الريادة.

وفي سياق متصل قال عزوزة، بأنّه سيتمّ تكريم بعض الوكالات المرافقة، وهي مبادرة ستكون سُنة حميدة لخلق المنافسة بين الوكالات وتنويع في الخدمات.